Yaralıya kimseyi yaklaştırmadılar

30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.
YARALIYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR
Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı. 2 kardeş ile isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin polisteki sorguları sürerken, olay sonrasında yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan Yüksekbağ'ın başında ellerinde bıçak ve sopa olan kardeşler görülüyor. 2 kardeş, bıçak ve sopayı sallayarak, çevredekilerin yaralıya yardımını engelliyor. Olay yerinde bulunan polisler de çevredekileri uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlere tabanca doğrulttuğu görülen görüntüde, bir polis memuru da çevredeki kalabalık için elindeki biber gazını hazır tutuyor. Bu anlarda son bir gayretle yardım istemeye çalışan yaralının yanına kimsenin gitmediği görülüyor. Bir süre sonra saldırgan kardeşler, 'ölmesi için' başında bekledikleri yaralının yanından ayrılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!