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        Haberler Gündem Kamyonetin 'yaya geçidi'nde çarptığı kadın öldü, engelli 2 kızı ile görümcesi yaralandı - Son Dakika Haberleri

        Kamyonetin 'yaya geçidi'nde çarptığı kadın öldü, engelli 2 kızı ile görümcesi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetin refüjdeki yayalara çarpması sonucu 28 yaşındaki anne hayatını kaybetti, engelli 2 kızı ile görümcesi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:10
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezinden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Gönül (Meral 29) ile zihinsel engelli kızları Ayşegül (8), Nisagül Meral (7) ve görümcesi Sultan Turhan'a (43) kamyonet çarptı. Kazada Gönül Meral yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kızı ile Sultan Turhan, yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Siteler Mahallesi, Ulus Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Sinan Yaman (24) yönetimindeki kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Meral, kızları Ayşegül Meral ve Nisagül Meral ile görümcesi Sultan Turhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gönül Meral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri devam eden Nisagül Meral'in sağlık durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise iyi olduğu öğrenildi.

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        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gönül Meral'in, zihinsel engelli kızlarını Rehberlik ve Araştırma Merkezine getirdiği, ailenin burada yaptıkları görüşme sonrası çıkıp, yolun karşısına geçmek istedikleri öğrenildi.

        Kamyonet sürücüsü Hüseyin Sinan Yaman'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #pamukkale
        #gönül meral
        #haberler
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