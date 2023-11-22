"Kamu görevlisi" dolandırıcılığına 12 gözaltı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.