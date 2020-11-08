Kamala Harris Amerika'nın ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olması sebebiyle gündemde. Biden gibi avukat olan Harris 56 yaşında. Peki Kamala Harris kimdir? Kamala Harris nerelidir? İşte Kamala Harris biyografisi...

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris, Hintli, biyolojist bir anne (Shyamala Gopalan) ve Jamaika kökenli emekli ekonomist bir babanın (Donald J. Harris) kızı olarak 20 Ekim 1964 Oakland, Kaliforniya'da doğdu.

UC Hastings College of the Law (1989),Howard Üniversitesi (1986),Westmount High School’de eğitim gören Kamala Harris, Biden gibi avukat. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başsavcı olarak seçilmiş, 2014 seçimlerinde de aynı görevi tekrar elde etmiştir.

ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olan Harris'in savcılık döneminden kalma kuvvetli bir hitabeti olduğu söyleniyor. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.