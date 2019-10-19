Kalsiyum içeren besinler nelerdir?

Kemiklerin güçlenmesi, özellikle çocuklarda gelişimin sağlanması açısından çok önemli bir mineral olan kalsiyum, aynı derecede yetişkinlerde kalp, kas, sinirlerin düzgün çalışması ve kolon kanserinin önlenmesi ve tansiyonun dengelenmesi için şarttır. Süt ve süt ürünleri bol kalsiyum içerir ama aynı zamanda diğer gıdalarda da kalsiyum bulunmaktadır.
Kalsiyum bulunan besinler, yiyecekler ve gıdalar
Kalsiyum içeren bazı gıdaların listesi örnek amacıyla önerilmektedir. İçerdiği gıdaların alınması bazı sağlık sorunları olan kişilerde sorun yaratması açısından bir uzmana danışmak gereklidir.
- Peynirler; 100 gram peynirde kalsiyum oranı günlük gereksinimin yarısını karşılayacak değerdedir. Parmesan en az kalsiyum içeren peynirdir. Kaşar peyniri, çhedar, mozerella da zengin kalsiyum içeriği vardır.
- Bitkiler ve Baharatlar; 1 yemek kaşığı kekikte %8 karşılayacak kalsiyum vardır. Biberiye, mercan köşk, taze dereotu gibi bitki ve baharatlarda kalsiyum içeren gıdalardır.
- Susamın; 100 gramında günlük kalsiyumun tamamına yakınını karşılar.
- Tofunun ( soya peyniri ) 100 gramında 379 mg kalsiyum ve günlük gereksinim %372’lik kısmını karşılar.
- Keten Tohumunun; 1 yemek kaşığında 36mg kalsiyum vardır ve %36 ‘lık kısmını karşılar. İşlenmemiş ve öğütülmüş olanı tercih edilmelidir.
- Bademin; 100 gramında kalsiyumun günlük %27’lik kısmını karşılar. Çiğ olarak tüketilmelidir.
- Süt ve süt ürünleri, yoğurt; az yağlılar daha fazla kalsiyum içerirler. 100 gram yağsız sütten kalsiyumun günlük gereksinimin %31’lik kısmını karşılar.
- Yeşil yapraklı sebzeler; çiğ olarak tüketilirse kalsiyum oranları yükselir. Şalgamın 100 gramında %19’luk kalsiyumu karşılar. Karahindiba(%9)
- Diğer kalsiyum içerenler: ıspanak ( pişmiş) çiğ brokoli, tam buğday ekmekleri, toz acı biber, roka gibi.
Fazla kalsiyum tüketmek böbrek taşı oluşumuna, böbreklere zarar vermeye neden olur. Günlük ihtiyacın üzerine çıkılmamalıdır.
Ayrıca ilaç etkileşimleri sağlayabilir o yüzden hekime danışmadan takviye alınmamalıdır.
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