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        Haberler Televizyon ‘Kalpazan’ın ikinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı

        ‘Kalpazan’ın ikinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın ikinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Adem, ailesini tekrardan kazanmak için değişiyorken, Ayşe kendisine çarpan kişiyi araştırmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:05
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        SHOW TV’de ekrana gelen, O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi ‘Kalpazan’ın ikinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Adem, ailesini tekrardan kazanmak için değişiyorken, Ayşe kendisine çarpan kişiyi araştırmaya devam ediyor. Kartal ve Adem’in para bastığı sahneler izleyicilerde heyecan yaratıyor. Canan, kendisine hediye alan Adem’in parayı nereden bulduğunu sorgularken, tanıtımın finalinde birlikte çalıştıkları çocuğun, Adem ve Kartal’ı polise şikayet etmesi yeni bölüme olan merakı giderek artıyor.

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        'KALPAZAN’IN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adem, ailesini kazanmanın tek yolunun bir ev almak olduğuna inanmıştır, bu yüzden bir kereliğine para basmaya karar verir, bu işe Kartal’ı da ortak eder. Ancak sıradan bir adam için bu işler kolay değildir, sıkı bir plan yapması gereklidir. Kartal’ın ise abisinden gizli çevirdiği dolaplar boyunu aşmıştır. Arabasıyla çarptığı polis memuru Ayşe ise Kartal yüzünden ayaklarını kullanamaz hale gelmiştir. İki kardeş, her şeyi düzeltmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir mekanda para basma işine girişirken, Adem bir taraftan ailesini toparlamaya çalışır. Boşanmak isteyen Canan’ı, estetik ameliyatı olmak için burnunu kıran Naz’ı hızlıca tekrar kazanmalıdır; ama nasıl? Her şeyi yoluna soktuğunu sanan Adem, paranın belayı da çekeceğinden habersizdir. Yanlış hayat doğru yaşanır mı?'

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        Kalpazan'ın kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        'Kalpazan', 2. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        #KALPAZAN

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