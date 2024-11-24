‘Kalpazan’ın 6'ncı bölümünden 2'nci fragman

SHOW TV’de ekrana gelen, ‘Kalpazan’ın 6. Bölüm 2. Fragman'ı yayınlandı; "Benim bu 10 yıla yaşayamadığım her ne varsa sığdırmam lâzım!"

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'Kalpazan'nın kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Kalpazan'ın yeni bölümüyle pazartesi akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!