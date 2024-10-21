REKLAM advertisement1

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği büyük merak uyandıran dizisi 'Kalpazan', izleyicilerle bu akşam saat 20.00'de buluşacak.

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen 'Kalpazan', güç ve para hırsının yanı sıra karmaşık aile ilişkilerinin derinliklerine de inecek, dramatik anları ve sürprizleriyle izleyicileri etkisi altına alacak!

'Kalpazan'ın oyuncu kadrosunda; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler bulunuyor. REKLAM TİMUÇİN ESEN'İN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI Timuçin Esen; izleyicileri, ters köşe bir karakter olan 'Adem' ile ekran başına kilitleyecek. 'Adem'; darphanede çalışan, namuslu ve sıradan bir memur olarak hayatına devam eden bir baba. Eşi Canan ve iki çocuğuyla birlikte mütevazı bir yaşam süren 'Adem', oğlu 'Arda'nın gönlünü almak için hazırladığı masumane sürprizle bambaşka ve hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkacak.

'Adem’in karakteri, izleyicilerin kolaylıkla bağ kurabileceği bir figür. Timuçin Esen, bu karakterin içsel çatışmalarını ve duygusal derinliğini ise ustalıkla yansıtıyor. Oynadığı 'Adem', her şeyini kaybetme korkusuyla yüzleşirken, izleyicilere para ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını sorgulama fırsatı sunuyor. Esen’in performansı, 'Adem’in yaşadığı dönüşüm ve içsel sorgulamalarla dolu, güçlü bir hikâye anlatımını destekliyor. Timuçin Esen, karakterin duygu dolu anlarını ve karanlık taraflarını ustalıkla canlandırarak, izleyicileri 'Adem’in zorlu yolculuğuna dahil ederken bir sonraki bölümde yaşanacak gelişmeleri de merakla bekleyecekler.

REKLAM ÇAĞLAR ERTUĞRUL "PROJENİN SÜRPRİZİ BOL" * Projeyi kısa anlatabilir misiniz izleyiciyi nasıl bir dünya ve atmosfer bekliyor? Projenin sürprizi bol. Ben de en az izleyiciler kadar heyecanlı ve meraklıyım. "YAZIM DİLİ TEMİZ VE AÇIK" * Karakterinizin sizin için cazip farklı yönleri ne oldu? 'Kartal', yazım dilinde komedisi yüksek bir karakter. Canlandırması eğlenceli. Yazım dili aslında temiz ve açık. Beni tanıyıp bu işi okuyanlar "Kartal, zaten sensin" dediler. * Sizinle karakteriniz arasında benzerlikler var mı nasıl bir bağ kurdunuz?

Sorun çözmeyi ve alttan almayı seven birisi Kartal. Buralarda benzerliğimiz olabilir. * İzleyicilere, proje ile ilgili iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı eklemek değinmek istediğiniz istediğiniz farklı noktalar var mıdır? Sürprizlere açık bir hikâye... Durağan olmayan, bir anda şoke edici olaylar yaşatabilen bir kurgu dünyası var. ŞÜKRAN OVALI "HİKÂYESİ AYNI ZAMANDA AİLE DRAMI" * Projeyi kısa anlatabilir misiniz izleyicileri nasıl bir dünya ve atmosfer bekliyor? Yıllar önce merkez bankasında milyonlarca banknotu tasarlayıp basıyorken, teknolojinin gelişmesiyle şimdi çaptan düşmüş bir memur olan ve kıt kanaat geçinmeye çalışan, dünyanın en saf, en temiz, en namuslu, en dürüst insanı, iyi bir aile babası olan 'Adem', bir gün şeytanına uyar ve sahte para basıp sistemin çarkına girer. Tüm hayatı altüst olur. Bir dönüşüm hikâyesi aynı zamanda aile dramıdır.

* Karakterinizin sizin için cazip farklı yönleri ne oldu? Çok sevdiği adamla 20 yıllık evliliği, ailesi dağılmasın diye tüm ceketleri üstüne giymiş bir kadın. Yorgun da olsa pes etmeyen tarafı ve sistemin çarkıyla dönüşecek olması beni cezbetti. Sürprizli bir karakter olması heyecanımı dinç tutuyor. "HER KADININ ORTAK DERTLERİ VAR" * Sizinle karakteriniz arasında benzerlikler var mı nasıl bir bağ kurdunuz? Bu ülkede her kadının ortak dertleri var. 'Canan'ı çok sevdim. Çünkü güçlü, duygusal, dürtüsel, çocukları için dünyayı yakar.

* Karakteriniz için kimlerden esinlendiniz? Kimseden esinlenmedim. Karakterim çok iyi yazılmıştı başlıca kendi ilham oldu. * İzleyicilere, projeyle ilgili iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı eklemek değinmek istediğiniz istediğiniz farklı noktalar var mıdır? Son söz izleyicilerin ama içinde her şeyi bulacakları bir hikâye. REKLAM DENİZ BAYSAL * Projeyi kısa anlatabilir misiniz? İzleyicileri nasıl bir dünya ve atmosfer bekliyor?

'Kalpazan', izleyicileri karanlık sırlar ve sürprizlerle dolu bir dünyanın içine çekiyor. Suç, ihanet ve adalet temalarının yoğun işlendiği, gerilim dolu bir atmosferde geçiyor. Hikâye boyunca karakterler hem içsel mücadelelerle hem de çevrelerindeki tehlikelerle başa çıkmaya çalışıyor. İzleyiciler, her bölümde hem aksiyonun hem de derin duygusal anların etkisini hissedecek. * Karakterinizin sizin için cazip farklı yönleri ne oldu? Canlandırdığım karakter oldukça güçlü ve zeki bir kadın, aynı zamanda duygusal olarak derin çatışmalar yaşıyor. Onun bir yandan kendi adaletini sağlama çabası, diğer yandan sevdiklerini koruma arzusu beni çok etkiledi. Karakterin bu çok boyutlu yapısı ve hayatındaki kırılma anları, onu oynamayı benim için cazip kılan unsurlardan oldu.

REKLAM "SADECE BİR SUÇ DİZİSİ DEĞİL" * İzleyicilere, projeyle ilgili iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Eklemek istediğiniz farklı noktalar var mıdır? 'Kalpazan', sadece bir suç dizisi değil; karakterlerin duygusal derinliği ve ilişkilerinin karmaşıklığıyla izleyicilere farklı bir perspektif sunuyor. Herkesin kendi hayatından bir şeyler bulabileceği temalar işleniyor. İzleyicilerden ricam, karakterlerin verdiği zor kararları izlerken kendilerini onların yerine koymaları ve hikâyeyi bu gözle değerlendirmeleri. Umarım 'Kalpazan', herkesin kalbine dokunan bir dizi olur.

Karakterinin sürprizini şimdiden bozmak istemeyen Sarp Akkaya ise şunları söyledi: SARP AKKAYA * Dizi, sizi hangi özellikleriyle etkiledi? Alışılagelmiş birbirinin tekrarı konulardan uzak. İzleyene tek cevabı olmayan sorular soran. Yalın ve çok heyecan verici bir iş olduğu için içinde bulunmak istedim. * 'Kalpazan'da bizleri neler bekliyor, izleyicilere neler söylemek istersiniz? 'Kalpazan’da sizi ne beklemediğini yazmak isterdim ama çok uzun bir cevap olur. Seyredilmeye değer kalitede bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bence bu da izleyicilerde bir beklenti olmalı.

* Dizinin mottosu “İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın...” Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Hangisi sahte diye sorarım. Paranın bizi dönüştürdüğünü sandığımız kişi miyiz aslında yoksa para kim olduğumuzu mu ortaya çıkarıyor? 'Kalpazan' bu akşam başlıyor Haberi Görüntüle