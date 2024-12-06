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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın, final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Kalpazan'ın, final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın, final bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 23:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:57
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        Final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV'de ekrana gelen, O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan'ın, final bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda İrfan, Adem’in kalpazan olduğunu öğrenirken Canan da babasına ulaşmaya çalışıyor. Canan Adem’in güç zehirlenmesi yaşadığını düşünürken Adem ile Kartal’ın ne yapacağı merak konusu oluyor.

        'KALPAZAN'IN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adem, Tarık, Bayram bir aradadır. Tarık, Bayram’ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur.

        Ayşe, eski eşi Fuat’ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur. Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer.

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        Kuru temizlemeciye gelen İrfan tüm düzeneği görür ve her şeyi anlar. Orhan İrfan’ı yakalar ve alıkoyar. Canan, Mina ve Adem arasında bir şey olduğunu düşündüğü için Mina’ya kötü davranır. Her biri kendi kaderini yaşar. Olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe’nin yanında alır. Ama Ayşe’nin ona ilginç bir teklifi vardır.

        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan' final bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        'Kalpazan' 8. Bölüm Tanıtımı;

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        #KALPAZAN
        #show tv

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