'Kalpazan'ın 6'ncı bölümünden ön izleme sahnesi paylaşıldı

SHOW TV’de ekrana gelen, O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi ‘Kalpazan’ın merakla beklenen altıncı bölümünden ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Ayşe, Kartal’ın kendisinin çaresizliğinden faydalanmaya çalıştığını düşünüyorken Kartal, Ayşe’ye olan aşkını itiraf ediyor. Kartal’ın “Seni hastanede gördüğüm ilk andan beri ne hissettiysem gerçek” sözü tanıtıma damgasını vururken yeni bölümde ikilinin arasında yaşanacaklar izleyicilerde merak uyandırıyor.

REKLAM advertisement1 REKLAM 'KALPAZAN’IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır. Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur. Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.

'Kalpazan'nın kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 'Kalpazan 6. Bölüm Ön İzlemesi; 'Kalpazan', yeni bölümüyle pazartesi akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!