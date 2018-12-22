Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kenan Akdeniz öncülüğündeki sahte para çetesine yönelik çalışma başlattı. İstanbul ve 10 ayrı ilde 87 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 66 zanlıdan 42'si gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE PARA

Zanlıların evlerinin çatı aralarına gizledikleri sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 250 bin lira ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların mor ışık testinden dahi geçtiği ve neredeyse gerçeğinden ayırt edilemediği öğrenildi.