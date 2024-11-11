Kalpazan 4. bölüm canlı izle ekranı! Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak?
Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Kalpazan 4. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Siki, Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Kalpazan 4. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Kalpazan yeni bölüm izle…
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Show TV’nin sevilen dizisi Kalpazan 4. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. O3 Medya imzalı yapımın yeni bölümünde Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kalpazan 4. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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KALPAZAN’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kalpazan’ın 4. bölümünde; Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar.
Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder.
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Bayram’ın adamları, Adem’i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar.
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Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.
Bu sırada Kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur.
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Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal’ı araştırmaya başlar.
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Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary’nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal’ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır.
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Canan ise Adem’in boşanmak istiyorum demesine hırslanmış, bundan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı kafasına koymuştur.
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KALPAZAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kalpazan dizisinin 4. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.