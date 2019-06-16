16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır’da 53 yaşındaki Ali Gevancı, kalp krizi geçirdiği sırada bunu fark etmedi. O sırada borç ödeme işlemi için yanında olan Servet Akyıl isimli vatandaşın bunu fark etmesiyle, kendisine ‘Kriz geçiriyorsun, hastaneye git’ uyarısıyla son anda yapılan müdahale ile hayata tutundu.
DAMARININ YÜZDE 99'UNUN TIKALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İHA'nın haberine göre; Ali Gevancı, dün akşam saat 18.00 sularında göğüs ağrısıyla acil servise başvurdu. 18.40 gibi anjiyoya alınan Gevancı, akut kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alındı. Hastanın ana damarının yüzde 99’unun takalı olduğu tespit edildi. Stent yöntemiyle damar açıldı, yaklaşık 15 dakika süren bir işlemle Gevancı sağlığına kavuştu.
YAŞADIĞI ŞİDDETLİ AĞRIYI DİKKATE ALMADI
Kalp krizi geçiren Ali Gevancı, göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrıyla karşılaştığını ama bunu çok da dikkate almadığını ifade etti. Klima veya başka bir ağrıdır diye düşündüğünü dile getiren Gevancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok da dikkate almamanın sebebi ihmal aslında, birazda ihmal olduğunu şu anda anlayabiliyorum. İş yerinde bir müşterimiz çok dikkatliydi. Özellikle telkinleri doğrultusunda ben işin ciddiyetini anlamış oldum. Müşterimizin telkiniyle ben zamanında doktora başvurdum. Ama çok seri bir şekilde hastaneye intikalden sonra kriz geçirmiş olduğumuzu anladık. Sağ olsun hastanemiz ve doktorlarımızın çok hızlı müdahalesinden sonra şükürler olsun sağlık durumum çok çok iyi.
Diğer değerlerimin çok düzgün olmasına rağmen kalp krizi geçirme riskimin sigaraya bağlı olduğunu doktorumdan öğrendikten sonra kesinlikle sigarayı içmeyeceğime, bütün hastalara sigaranın ne kadar zararlı olduğunu en iyi örneği olduğumu buradan herkese hatırlatmak istiyorum.”
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