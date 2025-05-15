Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli 58 yaşındaki Prof. Dr. U.G. ile sekreteri D.K. 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.'nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı.

        14 HASTADAN PARA ALDI İDDİASI

        DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü.

        CERRAH VE SEKRETERİ GÖZALTINA ALINDI

        Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., dün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi.

        REKLAM

        SAVCI, TUTUKLAMA TALEP ETTİ

        Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Prof. Dr. U.G. 'irtikap' suçundan tutuklama talebiyle sekreteri D.K. ile birlikte mahkemeye çıkarıldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Hakim, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Netanyahu'dan Macron'a tepki
        Netanyahu'dan Macron'a tepki
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Habertürk Anasayfa