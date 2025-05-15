Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.'nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı.

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14 HASTADAN PARA ALDI İDDİASI

DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü.

CERRAH VE SEKRETERİ GÖZALTINA ALINDI

Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., dün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi.

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SAVCI, TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Prof. Dr. U.G. 'irtikap' suçundan tutuklama talebiyle sekreteri D.K. ile birlikte mahkemeye çıkarıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakim, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.