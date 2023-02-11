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Kalp ameliyatı olan babası için ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Burak Firik ve ailesi hayatını kaybetti

ABD'den kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için Elbistan'a gelen 35 yaşındaki Burak Firik ve ailesinin göçük altında kalarak hayatlarını kaybettiği belirtildi. Türkiye'yi vuran 7.8 büyüklüğündeki depremde kız kardeşini, eniştesini ve iki yeğenini kaybeden Salma Salazar, kalp ameliyatı olan babanın depremden sonra hayatta kalan tek kişi olduğunu söyledi

Giriş: 11.02.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Kalp ameliyatı olan babası için ABD'den Kahramanmaraş'a gelen Burak Firik ve ailesi hayatını kaybetti
Kalp ameliyatı olan babası için ABD'den Maraş'a gelmişlerdi! Bir aile yok oldu
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New York'un Queens şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Burak Firik, (35) eşi Kimberly (32) ve iki oğlu Hamza (2) ve Bilal (1) ile kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için gittiği Kahramanmaraş'taki depremde hayatlarını kaybettiler.

Türkiye'yi vuran 7.8 büyüklüğündeki depremde kız kardeşini, eniştesini ve iki yeğenini kaybettiğini söyleyen Salma Salazar, CNN International'a konuştu.

KALP AMELİYATI GEÇİREN BABA 12 SAATTEN FAZLA ENKAZ KAZDI

Salazar, ailenin Firik'in babasının yakın zamanda geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle Elbistan'a gittiğini; ancak i olduğunu söyledi.

Firik'in babasının, binanın çocuklarının üzerlerine çöküşünü çaresizce izlediğini ve kısa bir süre önce açık kalp ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen onları kurtarmak için enkazı "12 saatten fazla kazdığını" açıklayan Salazar, şunları söyledi: "Bina gözlerinin önünde çöktü ve hiçbir şey yapamadı. 12 saatten fazla bir süreyi enkazı kazarak ve kazmasına yardım edecek insanlar bularak geçirdi, çünkü makineler içeri giremiyordu."

"HİSLERİ TARİF EDECEK KELİME YOK"

Salazar, Firik'in babasının Kimberly'nin annesine telefon açtığını ve Kimberly'nin, oğlu Burak'ın ve torunlarının depremde hayatlarını kaybettiğini söylediğini ifade etti.

Ailecek çok üzgün olduklarını dile getiren Salazar, yeni yürümeye başlayan yeğenleri sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı.

Salazar, "Ailemin nasıl hissettiğini tarif edebileceğim hiçbir kelime yok, çok erken gittiler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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