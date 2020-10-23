Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer gibi isimlerin bulunduğu TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim dün gece 125. bölümüyle ekrandaydı. Kalk Gidelim 125. bölümde neler oldu? Kalk Gidelim 126. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı...
KALK GİDELİM 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) October 21, 2020
KALK GİDELİM 125. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gece yarısı Mustafa Ali’ den yediği çalı süpürgeleriyle nevri dönen Seyfettin, Mustafa Ali’ye evi dar eder. Her yerde Mumu’ yu arayan Seyfo, en sonunda bıkar ve odaya gittiğinde nasıl bir felaketle karşılaştığını o anda anlar. Zira boru patladığı için evin sularını kesmek zorunda kalmıştır ama Sevda Kovittir.
Seyfo gibi sabahı zor eden biri daha vardır o da Kelle İsmail. Yasemin’in babasından Samim’le ilgili istediği şey adamın uykularını kaçırmıştır.
Perihan’a kargo ile gelen paket Dudu’nun merakını uyandırır. Perihan kargo ile gelen küçük paketin içinde ne olduğunu çocuklarından saklar. Uzun zamandır Nurcan’ın formunu kıskanan Perihan internetten zayıflama hapı almıştır. Bu konuyu Sevda’ ya açınca Sevda da aynı hapı kullanmak ister. Günde 3 tane alınacak hapı Sevda aynı anda içince kısa bir süre sonra unutkanlık başlar. Durum böyle olunca da Perihan’a uzun zamandır musallat olan unutkanlığın da sebebi anlaşılır.
Kelle İsmail, Seyfettin’e telefon açıp Yasemin’ in isteğini yerine getirir ve hayırlı bir iş için geleceklerini söyler. Seyfettin’ in eli ayağına karışır. Samim’ i bulup Kelle İsmail’in birazdan Samim’i istemeye geleceğini söyleyince ortalık karışır. Kelle İsmail çok büyük hediyelerle görücü gibi eve giriş yapmıştır.
O gün, gün boyu odasından çıkmadan dua eden Hatice anne ise kalabalığın arasına indiğinde çok güzel bir konuşma yapar. Cumhuriyet haftasına girilmiştir ve Cumhuriyet’ in nasıl ve kimlere karşı savaşılarak kazanıldığını anlatır. Bunun üzerine de Seyfettin aynı şeylerin günümüzde de yaşandığını, tarih değişse de olayların değişmediğini anlatır. Kardeşimiz Azerbaycan’ın da bu gün topraklarını işgalden kurtarmak için yaptığı haklı mücadeleden bahsedip canlarımıza selam gönderir...
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