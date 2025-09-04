Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kalbinizi korumak için tuz yerine kullanabileceğiniz baharatlar

        Kalbinizi korumak için tuz yerine kullanabileceğiniz baharatlar

        Fazla tuz tüketimi, kalp sağlığınızı tehdit ediyor. Oysa yemekleri baharatlarla tatlandırmak hem damak zevkinizi bozmuyor hem de sağlığınızı koruyor. İşte tuz yerine kullanabileceğiniz kalp dostu baharatlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kalp ve damar sağlığını korumanın en etkili yollarından biri tuz tüketimini azaltmak. Bu yazıda, tuzun yerini alabilecek ve yemeklerinizi lezzetlendirecek baharatları keşfedeceksiniz.

          TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN, KALP SAĞLIĞINIZI KORUYUN

          Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı bir yetişkinin günlük tuz tüketimini 6 gram ile sınırlandırmasını öneriyor. Ancak Türkiye’de bu miktarın 2-3 katı kadar tuz tüketildiği biliniyor. “Ama yemekler tatsız olmaz mı?” diye düşünüyorsanız, çözüm basit: Yemeklerinizi tuz yerine baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Üstelik bazı baharatlar yalnızca yemeklere tat katmakla kalmaz, kalp ve damar sağlığını da destekler.

          İşte tuz yerine sofranızda yer verebileceğiniz, kalp sağlığını koruyan baharatlar:

        • 2

          1. BİBERİYE

          Et yemeklerinin vazgeçilmezi olan biberiye, iltihaplanmayı azaltır ve güçlü antioksidan etkisiyle kalp damar sağlığını destekler.

        • 3

          2. SAFRAN

          Pilavlara renk ve aroma katan safran, damar yapısını korur ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

        • 4

          3. KEKİK

          Kekik, antioksidan ve iltihap önleyici etkisi sayesinde damarları korur, kalp sağlığını destekler. Ayrıca kolesterolü düşürücü özelliği vardır.

        • 5

          4. KİŞNİŞ

          Bağışıklığı güçlendiren kişniş, hazımsızlığa iyi gelir, kolesterolü düşürür ve tansiyon kontrolüne katkı sağlar.

        • 6

          5. KİMYON

          Baklagil yemeklerinin olmazsa olmazı kimyon, iltihabı azaltır, kan basıncını düzenler ve kanı sulandırarak damar sağlığını korur.

        • 7

          6. ZENCEFİL

          Sebze ve balık yemeklerine yakışan zencefil, antioksidan ve iltihap giderici etkisiyle bağışıklığı güçlendirir ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

        • 8

          7. SUMAK

          Antioksidan zengini sumak, kan şekerini düşürerek damarların şekerin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar.

        • 9

          8. NANE

          Taze ve ferah aromasıyla hem et hem sebze yemeklerine tat katan nane, kalp ritmini düzenler ve stres azaltıcı etkisi vardır.

        • 10

          9. KARABİBER

          Çorbaların klasiği karabiber, iltihap önleyici özelliğiyle bilinir. Ayrıca yağ hücrelerinin parçalanmasını hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

        • 11

          10. LİMON TOZU

          Ekşi aromasıyla yemeklere farklı bir tat katan limon tozu, damar yapısını korur ve tansiyonun düşmesine katkı sağlar.

        • 12

          11. TARÇIN

          Tatlıların vazgeçilmezi tarçın, yemeklerde de kullanılabilir. Kan şekeri ve kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığına katkıda bulunur.

        • 13

          12. SARIMSAK TOZU

          Lezzetli ve sağlıklı bir baharat olan sarımsak tozu, kan basıncının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

        • 14

          13. ZERDE

          Pilavlara renk ve aroma katan zerde, antioksidan özelliğiyle damarları korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

          Görsel Kaynak: istockphoto

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Habertürk Anasayfa