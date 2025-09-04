Kalbinizi korumak için tuz yerine kullanabileceğiniz baharatlar
Fazla tuz tüketimi, kalp sağlığınızı tehdit ediyor. Oysa yemekleri baharatlarla tatlandırmak hem damak zevkinizi bozmuyor hem de sağlığınızı koruyor. İşte tuz yerine kullanabileceğiniz kalp dostu baharatlar…
Kalp ve damar sağlığını korumanın en etkili yollarından biri tuz tüketimini azaltmak. Bu yazıda, tuzun yerini alabilecek ve yemeklerinizi lezzetlendirecek baharatları keşfedeceksiniz.
TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN, KALP SAĞLIĞINIZI KORUYUN
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı bir yetişkinin günlük tuz tüketimini 6 gram ile sınırlandırmasını öneriyor. Ancak Türkiye’de bu miktarın 2-3 katı kadar tuz tüketildiği biliniyor. “Ama yemekler tatsız olmaz mı?” diye düşünüyorsanız, çözüm basit: Yemeklerinizi tuz yerine baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Üstelik bazı baharatlar yalnızca yemeklere tat katmakla kalmaz, kalp ve damar sağlığını da destekler.
İşte tuz yerine sofranızda yer verebileceğiniz, kalp sağlığını koruyan baharatlar:
1. BİBERİYE
Et yemeklerinin vazgeçilmezi olan biberiye, iltihaplanmayı azaltır ve güçlü antioksidan etkisiyle kalp damar sağlığını destekler.
2. SAFRAN
Pilavlara renk ve aroma katan safran, damar yapısını korur ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
3. KEKİK
Kekik, antioksidan ve iltihap önleyici etkisi sayesinde damarları korur, kalp sağlığını destekler. Ayrıca kolesterolü düşürücü özelliği vardır.
4. KİŞNİŞ
Bağışıklığı güçlendiren kişniş, hazımsızlığa iyi gelir, kolesterolü düşürür ve tansiyon kontrolüne katkı sağlar.
5. KİMYON
Baklagil yemeklerinin olmazsa olmazı kimyon, iltihabı azaltır, kan basıncını düzenler ve kanı sulandırarak damar sağlığını korur.
6. ZENCEFİL
Sebze ve balık yemeklerine yakışan zencefil, antioksidan ve iltihap giderici etkisiyle bağışıklığı güçlendirir ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.
7. SUMAK
Antioksidan zengini sumak, kan şekerini düşürerek damarların şekerin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar.
8. NANE
Taze ve ferah aromasıyla hem et hem sebze yemeklerine tat katan nane, kalp ritmini düzenler ve stres azaltıcı etkisi vardır.
9. KARABİBER
Çorbaların klasiği karabiber, iltihap önleyici özelliğiyle bilinir. Ayrıca yağ hücrelerinin parçalanmasını hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
10. LİMON TOZU
Ekşi aromasıyla yemeklere farklı bir tat katan limon tozu, damar yapısını korur ve tansiyonun düşmesine katkı sağlar.
11. TARÇIN
Tatlıların vazgeçilmezi tarçın, yemeklerde de kullanılabilir. Kan şekeri ve kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığına katkıda bulunur.
12. SARIMSAK TOZU
Lezzetli ve sağlıklı bir baharat olan sarımsak tozu, kan basıncının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
13. ZERDE
Pilavlara renk ve aroma katan zerde, antioksidan özelliğiyle damarları korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Görsel Kaynak: istockphoto