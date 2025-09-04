Kalbinizi korumak için tuz yerine kullanabileceğiniz baharatlar

Kalp ve damar sağlığını korumanın en etkili yollarından biri tuz tüketimini azaltmak. Bu yazıda, tuzun yerini alabilecek ve yemeklerinizi lezzetlendirecek baharatları keşfedeceksiniz.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN, KALP SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı bir yetişkinin günlük tuz tüketimini 6 gram ile sınırlandırmasını öneriyor. Ancak Türkiye’de bu miktarın 2-3 katı kadar tuz tüketildiği biliniyor. “Ama yemekler tatsız olmaz mı?” diye düşünüyorsanız, çözüm basit: Yemeklerinizi tuz yerine baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Üstelik bazı baharatlar yalnızca yemeklere tat katmakla kalmaz, kalp ve damar sağlığını da destekler.

İşte tuz yerine sofranızda yer verebileceğiniz, kalp sağlığını koruyan baharatlar: