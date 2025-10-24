Kalben ve Edis Harbiye sahnesinde buluştu

Sevmek ve sevilmek arzusundan doğan ve milyonları kendine bağlayan Kalben şarkısı 'Sadece', dün gece Edis'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen muhteşem konserinde yankılandı.

Senelerdir arkadaş olan ve birbirlerini her fırsatta destekleyen iki sanatçının birlikte söyledikleri 'Sadece' ile ses ve gönül uyumu, izleyenleri mest etti. 5.000 kişinin tek bir yürek olup şarkıya eşlik etmesiyle keyifli anlar yaşandı.

İlk defa 2017 yılında Beşiktaş'ta bir sahnede bu şarkıyı yorumlayan sanatçılar, o günden bugüne yürüdükleri yolun ne kadar özel ve güzel olduğunu hissetmekle kalmadılar, hissettirdiler de.

Kalben, 7 Kasım’da film tadında klibiyle yayınlanacak yeni teklisi 'Kasım Yağmurları' ve 10'uncu yıl albümüne hazırlandığı yoğun günlerinde, Edis'in kendine has şarkıları eşliğinde dans ederek rahatlamaktan ne kadar mutlu olduğunu belirtti.