Kalben'den "İstanbul'da Değilim"

Kalben, yeni şarkısı "İstanbul'da Değilim"i müzikseverlerle buluşturdu. Sözü - müziği kendisine ait olan "İstanbul'da Değilim"in düzenlemesi İlker Deliceoğlu'na ait.

REKLAM advertisement1

Yönetmenliğini Hakan Bintepe’nin üstlendiği şarkının video klibi, 5 ülke (Tayland, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre), 8 şehirde (Phuket, Köln, Berlin, Stuttgart, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Zürih) yapılan çekimlerden kurgulandı.

Yapımcılığını Kalben’in kendi şirketi Hoş Seda’nın, dağıtımını DMC‘nin üstlendiği "İstanbul'da Değilim" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kalben şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da Değilim" aşk - nefret ilişkimi anlatıyor şehrimle aramda büyüyen... İstanbul, kadınını tehdit eden ürküten yabancılaştıran toksik bir erkek gibi son senelerde ne yazık ki. Kontrolsüz genişleyen ve giderek çarpıklaşan demografik yapı, bitmeyen inşaatlar, hızla ufalan gelir değeri karşısında bir o kadar hızla artan ve en temel ihtiyaçlarımız olduğundan kaçamadığımız dev masraflar üstüne her gün aldığımız acı haberler çevreledi bu şehri. Yine de komşularım, serpilmesine tanık olduğum çocuklar, gençler; hayal kurduran adalar, onca ilham ve dostluk burada... Evim ve kedilerim burada.