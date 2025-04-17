Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kalabalık Duası' Kadıköy Boa Sahne’de

        'Kalabalık Duası' Kadıköy Boa Sahne’de

        Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın sahneye koyduğu 'Kalabalık Duası' 27 Mayıs'ta İstanbul Kadıköy Boa Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kalabalık Duası' Kadıköy Boa Sahne'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, “Şatonun Altında”dan sonra yepyeni bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan “Kalabalık Duası”nı seyirciyle buluşturuyor. Volkan Çıkıntoğlu’nun kaleme aldığı, Tolga İskit’in de oyunun anlatıcısı olarak unutulmayacak bir performans sergilediği “Kalabalık Duası”, 27 Mayıs’ta İstanbul Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek.

        Güray Dinçol’un yönetmenliğiyle sahneye taşınan “Kalabalık Duası”, anlatının fiziksel ve disiplinler arası olanaklarının peşine düşüyor. Günceli ve gelenekseli, akılcı ve mistik olanı, delilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan oyun, sezonun en dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Boa Sahne
        #Kalabalık Duası
        #Fiziksel Tiyatro Araştırmaları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Habertürk Anasayfa