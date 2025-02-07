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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı' sergi turu

        'Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı' sergi turu

        Pera Müzesi, Kahve Molası sergisi kapsamında düzenlediği "Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı" rehberli tur serisine, ikinci turla devam ediyor. Kahve kültürünün tarihsel yolculuğunu Kütahya çini ve seramik sanatıyla bir araya getiren ve seramik üretimiyle kahve ilişkisine tematik bir bakış sunan sergi turu 21 Şubat Cuma saat 18.30'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:44
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        'Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı' sergi turu
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kahve Molası koleksiyon sergisi kapsamında düzenlediği “Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı” rehberli turuyla sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Cuma saat 18.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tur, kahve kültürünün tarihsel yolculuğunu sanatla buluşturuyor.

        Turda, kahvenin Etiyopya’dan Osmanlı coğrafyasına, oradan Avrupa’ya uzanan öyküsü, çini ve seramik üretimi üzerinden aktarılıyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Türk Kahvesi ve Geleneği (2013) ile Geleneksel Çini Sanatı (2016), bu etkinlikte ortak bir tema altında bir araya geliyor. Katılımcılara, seramik üretimi ve kahve arasındaki ilişkiyi tematik bir çerçevede keşfetme imkânı sunuluyor.

        Kontenjanın sınırlı olduğu “Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı” rehberli turuna katılmak isteyenlerin, resepsiyon@peramuzesi.org.tr adresine e-posta göndererek rezervasyon yaptırması gerekiyor. 30 dk sürecek rehberli tur ücretsizdir ve dili Türkçe, kontenjan sınırlı...

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        #Pera Müzesi
        #kahve molası
        #sergi
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