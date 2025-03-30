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        Haberler Gündem Güncel Kahreden olay! Arbede sırasında şehit oldu! | Son dakika haberleri

        Kahreden olay! Arbede sırasında şehit oldu!

        Şanlıurfa'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte bir şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede polis memuru Mesut Acar yere düşüp fenalaştı. Acar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, şehit olan polis memuru Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:17
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        Kahreden olay! Arbedede şehit oldu!
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        Şanlıurfa'da şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaşan polis memuru Mesut Acar (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

        DHA'nın haberine göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Acar, şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düştü ve fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

        Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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