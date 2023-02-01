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Ecrin sömestr tatilinde anneannesiyle can verdi!

Isparta’da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şerife İlhan ile 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü hayatını kaybetti. Ecrin Ünlü’nün sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği öğrenildi

Giriş: 01.02.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
11 yaşındaki küçük Ecrin'den acı haber: Karbonmonoksit gazından zehirlendi... - En son haberler
Ecrin sömestr tatilinde anneannesiyle can verdi!
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İHA

Isparta'da olay, Davraz mahallesi 3941 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü’den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi.

ANNEANNE VE TORUNU HAREKETSİZ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

TATİL İÇİN ANNEANNESİNE GELMİŞTİ

Öte yandan, Ecrin Ünlü’ nün sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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