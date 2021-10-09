19 yaşındaydı! Servisten indi! Kahreden haber!

DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün akşam E91 karayolu İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi.

BİR AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre bir ay önce işe girdiği filtre fabrikasında mesaisi biten İpek Akın, servisle geldiği evinin yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada sürücüsü açıklanmayan 42 CVJ 52 plakalı otomobil, İpek Akın'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.