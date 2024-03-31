Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye başkanı kimdir?
Kahramanmaraş Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kahramanmaraş Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kahramanmaraş Belediyesini hangi parti kazandı ve Kahramanmaraş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları..
Kahramanmaraş BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığını 422222 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hayrettin Güngör kazanmıştır.
Kahramanmaraş Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 9
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Kahramanmaraş BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİFIRAT GÖRGEL - AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUKADDES ZEYNEP ARIKAN - CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MESUT DEDEOĞLU - İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CUMA AKPINAR - MEMLEKET Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA OSMAN SARITAŞ - VATAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ AKKURT - BĞMSZ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TİLBE SU ASLANPAY - TKH Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHAMMED AYDOĞAR - YENİDEN REFAH Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RAMAZAN DAĞCI - MİLLİYOL Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÖKHAN CANLI - ZP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TANER BARIŞIK - DEVA Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET ARSLAN - DSP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EREN LADİKLİ - TKP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ARİF SEVİNÇ - HAKPAR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ ARDIÇ - DEM Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇETİNER - MP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET GEBEL - DP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADEM KILINÇ - HÜDAPAR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER KAYA - AB Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ TÜRK - BTP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAVA ÇİÇEK - YTP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DİLAVER ORUNCAK - HKP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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