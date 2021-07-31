Yangına büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile emniyete bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA müdahale ediyor.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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