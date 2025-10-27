Kahramanmaraş merkezli siber vurgun operasyonu: 9 tutuklama

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre siber polis tarafından 90 gün süren amansız bir takibin ardından 9 adreste operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit ve döviz ele geçirildi. Örgütün bu yöntemle 60 milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

İnternet üzerinden gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri dijital ortamda adım adım izledi. Şüpheliler, sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden sözde ürün satışıyla vatandaşlardan para toplarken suç üstü yakalandı.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Bu kapsamda Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Mersin’de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgütün 5 üyesinin aynı suçlardan halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi.

SAHTE SİTELERLE MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Letgo, A101 ve farklı alışveriş sitelerinin ad ve görünümlerini taklit eden sayfalarla vatandaşlar kandırılmıştı. Toplanan paralar şüphelilerin hesaplarına aktarılırken, dolandırıcılık amaçlı onlarca internet sitesi erişime kapatıldı. Bu yöntemle 60 milyonluk haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER Aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ile birlikte; 1 tabanca 75 adet SIM kart 23 cep telefonu 5 dizüstü bilgisayar 1 masaüstü bilgisayar kasası 6 flash bellek 2 akıllı saat, ele geçirildi...