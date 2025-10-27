Habertürk
        Kahramanmaraş merkezli siber vurgun operasyonu: 9 tutuklama

        Kahramanmaraş merkezli siber vurgun operasyonu: 9 tutuklama

        Letgo, A101 ve benzeri platformların adlarını taklit ederek sahte sitelerle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheliler, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Mersin'de eş zamanlı şafak baskınlarıyla yakalandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 22:00 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:05
        Sahte alışveriş çetesi çökertildi
        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre siber polis tarafından 90 gün süren amansız bir takibin ardından 9 adreste operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit ve döviz ele geçirildi. Örgütün bu yöntemle 60 milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

        ADIM ADIM İZLENDİLER

        İnternet üzerinden gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri dijital ortamda adım adım izledi. Şüpheliler, sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden sözde ürün satışıyla vatandaşlardan para toplarken suç üstü yakalandı.

        EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

        Bu kapsamda Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Mersin’de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Örgütün 5 üyesinin aynı suçlardan halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi.

        SAHTE SİTELERLE MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

        Letgo, A101 ve farklı alışveriş sitelerinin ad ve görünümlerini taklit eden sayfalarla vatandaşlar kandırılmıştı. Toplanan paralar şüphelilerin hesaplarına aktarılırken, dolandırıcılık amaçlı onlarca internet sitesi erişime kapatıldı. Bu yöntemle 60 milyonluk haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

        İŞTE ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

        Aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ile birlikte;

        1 tabanca

        75 adet SIM kart

        23 cep telefonu

        5 dizüstü bilgisayar

        1 masaüstü bilgisayar kasası

        6 flash bellek

        2 akıllı saat, ele geçirildi...

        #kahramamaraş
        #Siber operasyon
        #haberler
        #Son dakika haberler
