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Kahramanmaraş Göksun'da yanardağ mı patladı? AFAD'dan açıklama

Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan çıkan dumanlar "Yanardağ patladı!" iddiasına neden oldu. Peki, deprem sonrası Kahramanmaraş Göksun'da yanardağ mı patladı? İşte konuyla ilgili AFAD'dan gelen açıklama ve jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın örülen dumanla ilgili bilimsel yorumu...

Giriş: 11.02.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin 6. gününde Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan çıkan dumanlar "Yanardağ patladı!" iddiası sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Yanardağ mı patladı? İşte AFAD'dan iddilar üzerine gelen açıklama ve jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın görülen dumanla ilgili bilimsel yorumu...

  • AFAD'DAN "YANARDAĞ PATLADI!" İDDASIYLA İLİGLİ AÇIKLAMA

    "Yanardağ patladı!" iddiasıyla ilgili AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi. İşte iddiaları yalanlayan Tatar'ın açıklaması:

    Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor.

    Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor, anında değerlendirebilecek yapıya sahibiz. Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor.

    Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar. Hocalarımızı uyarıyorum, daha sağlıklı bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar. 

     

     

  • UZMAN İSİM: BUNA "YANARDAĞ LAHARI!" DENİR

    Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise görülen dumanla ilgili sosyal medyada şu açıklamada bulundu:

    "M7,9'luk depremde çıkan güre(enerji) 1 megaton(1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını(mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur.

    Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası dağında depremle oluşan derin yarıntıdan çıkan bılkı(lav), kül, su buharı, dağdaki karı eritip, çamurların birlikte kızgın bir akışkan olarak dağın eteğine 40-60 km/saat hızla akmıştır. Yerleşim olsaydı ölümcül olurdu. Buna “yanardağ laharı “ denir."

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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