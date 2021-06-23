Drone ile atılan bombanın üzerine bastı! Kahraman konuştu!

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtı’nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, drone ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu. Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile önceki gün meydana gelen sıcak temasta Mehmetçiğe hainler bombalı drone ile saldırdı.

SAĞ BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

İHA'da yer alan habere göre birlikte görevli Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla, çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla’nın sağ bacağının diz altından kopmasına sebep oldu. Olayın ardından Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yayla’nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

"BU VATANA VE MİLLETE FEDA OLSUN"

Kahraman Uzman Çavuş Yayla, cep telefonu ile yaptığı görüntülü görüşmede olay anını ve sonrasını anlattı. Yayla “Kaderim böyle yazılmış vatan sağ olsun söyleyecek başka söz yok. Bu ülkeyi bölmeyecekler, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacak. Gururluyum, Peygamberlikten sonra en büyük mertebe şehitlik ve gazilik Allah da bizlere gaziliği nasip etti çok şükür. Bu vatana ve millete feda olsun” dedi.

"EVLADIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Yayla’nın, Jandarma Özel Harekâttan uzman çavuş olarak emekli olan ve Afyonkarahisar'da yaşayan babası İlyas Yayla (50) oğlunun bacağının kopmasına üzüldüğünü, ama ömür boyu gazilik unvanının da gururunu taşıyacaklarını kaydetti. Baba Yayla, “Yaralanması ve engelli kalacak olması bizi üzdü. Fakat her şekilde bu onuru biz taşıyacağız. Gurur duyuyoruz evladımızla. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum.

"ONU AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Olay gece 21.45 civarı gerçekleşmiş. Drone ile saldırı gerçekleştirilmiş. Oğlum droneyi fark ettiğinde müdahale etmek istemiş ve yaralanmış. Arkadaşlarından öğrendiğim kadarı ile onlar da oğlumun büyük bir cesaret gösterip, dronenin üzerine bastığını ve kendilerini kurtardığını’ söylediler. Oğlumla telefon ile görüştüm ve sağlığı çok iyi. Daha iyi olacak inşallah hep birlikte iyi olacağız ve onu ayağı kaldıracağız” diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMA REFAKATÇİ OLDUM"

Kendisinin emekli asker olduğunu ve oğlunun durumunu çok iyi anladığını belirten Yayla, kendisinin de görev yaptığı dönemde yaralanan birçok arkadaşının başında refakatçi kaldığını, şimdi de oğlu için refakatçi olacağını dile getirdi. Yayla duygu dolu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BEN DE 23 YIL MÜCADELE ETTİM"

“Ben de Özel Harekâttan emekli uzman çavuşum. 23 yıl terörle mücadelede hizmet vermiş bir kişiyim. Bundan önce böyle acılar ben de yaşadım ve birçok arkadaşımın başında refakatçi kaldım. Gerçekten ağır bir duygu. Şimdi evladımın başında kalıp onu ayağa kaldıracağım. Bu bir bayrak yarışı, kendisi mesleğe girdiğinde ben de o yıl emekliliğimi istedim ve ayrıldım. Aynı kapıda iki kişi olmaz diye düşümdüm, 5 yıldır emekliyim. Evladımda 6 yıldır hizmet veriyor, terörle mücadelenin içinde. Allah’a şükür kendisi sağ, en azından sarılabileceğimiz bir evladımız var. Gidip kendisine sarılıp hep birlikte ayağı kaldıracağız evladımı.”

ANKARA GATA'DA TEDAVİSİ SÜRECEK

Hakkâri’de tedavisi süren Uzman Çavuş Yayla’nın hafta içinde Ankara GATA’ya sevk edileceği ve tedavisine bir süre burada devam devam edileceği öğrenildi.