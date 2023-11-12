Kağıthane'de önlem almadan tadilat kamerada

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Hamidiye Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede, güvenlik önlemi almadan bir ayağını yangın merdivenine diğer ayağını ise balkona dayanarak tadilat yapmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin, binanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda tadilat yapmak istediği anlar görülüyor Bir ayağını yangın merdivenine, diğer ayağını balkona dayayan adamın kendini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.