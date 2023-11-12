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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de önlem almadan tadilat kamerada

        Kağıthane'de önlem almadan tadilat kamerada

        Önlem almadan 5. kattaki dairenin balkonunda tadilat yapmaya çalışan adam tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:36
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        Hamidiye Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede, güvenlik önlemi almadan bir ayağını yangın merdivenine diğer ayağını ise balkona dayanarak tadilat yapmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde bir kişinin, binanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda tadilat yapmak istediği anlar görülüyor Bir ayağını yangın merdivenine, diğer ayağını balkona dayayan adamın kendini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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