Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, bekçiyi vurdu

Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.

Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

1 BEKÇİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.