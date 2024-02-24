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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, bekçiyi vurdu

        Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, bekçiyi vurdu

        İstanbul Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 bekçi yaralanırken polis ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 07:03 Güncelleme: 24.02.2024 - 07:03
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        Motosikletli 2 şüpheli, bekçiyi vurdu
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        Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.

        Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

        1 BEKÇİ YARALANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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