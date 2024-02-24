Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, bekçiyi vurdu
İstanbul Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 bekçi yaralanırken polis ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı
Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.
Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.
1 BEKÇİ YARALANDIFotoğraf: İHA
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDIFotoğraf: AA
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.