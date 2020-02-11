Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Kadir Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken, Duran'ın ölümüne sebep olmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan ve "meşru müdafaa mı, cinayet mi" diye tartışılan olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tanıkların ifadelerini aldı.

“YARDIM ETME AMACIYLA GELDİ”

Özgür Duran’ın sevgilisi Ayşe D., ifadesinde, Özgür Duran'la tartıştıkları sırada, Kadir Şeker’in elinde bıçakla yanlarına geldiğini söyledi.

Ayşe D., ifadesinde özetle şunları söyledi: "Kadir, sağ elinde uzunca siyah bir bıçakla yanımıza geldi. Özgür’e 'kadını neden rahatsız ediyorsun' dedi. Özgür de 'sana ne lan, o benim karım' dedi, yüzüğünü gösterdi. Kadir tekrar, 'o zaman niye bu kadar ağlatıyorsun' dedi. Aralarında bağrışma oldu. Arbede çıkmasın diye 'evet eşim' dedim. Bunun üzerine Kadir gideceği yöne yürümeye başladı. İtişmeye başladılar, kadir elindeki bıçağı hafif hafif Özgür'e göstermekteydi…Bir anda birbirlerini sarıldılar. Özgür oradaki çalıların üzerine bir anda sırt üstü düştü. Kadir, Özgür’ün yan tarafında düştü. Üzerine düşüp düşmediğini hatırlamıyorum. Kadir'in benim ağladığımı duyup Özgür’ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla bizim yanımıza geldiğini düşünüyorum.”

“ELİMDE BIÇAKLA GİTMEDİM”

Kadir Şeker ise ifadesinde olay yerine elinde bıçakla gitmediğini, Özgür Duran'ın kendisine küfür edip saldırması ve boğazını sıkması üzerine elinin cebindeki bıçağa gittiğini söyledi...

BIÇAK DARBESİ İÇİN KRİMİNAL’DEN RAPOR İSTENDİ

Olayda kullanılan ve daha sonra ele geçirilen bıçağın kanunen taşınması yasak olan bıçaklardan olduğu belirlendi.

HABERTÜRK o bıçağa da ulaştı. Savcılık, bıçağın Özgür Duran'ın kalbine boğuşma esnasında mı yoksa doğrudan mı saplandığını da araştırıyor. Bunun tespiti için Özgür Duran’ın kıyafetleri, Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Kıyafet üzerindeki bıçak kesiğinden, bıçaklama olayının ne şekilde gerçekleştiğinin tespitine dair rapor istendi. Ayrıca Özgür Duran’ın vücudundaki bıçak yarasının ne şekilde olabileceğine dair de Adli Tıp’tan rapor istendi.

DARP İZLERİ İÇİN ADLİ TIP’TAN RAPOR ALINACAK

Şeker'e olay yerinde keşif de yaptırıldı. Şeker ve Ayşe D. ile tanıkların hazır bulunduğu keşif, 3 saat sürdü. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da keşfe bizzat katıldı. Şeker’in vücudundaki darp izlerinin Özgür D., tarafından yapılıp yapılmadığının tespiti için de Adli Tıp’tan rapor alınması kararlaştırıldı. Savcılık, raporların tamamlanmasının ardından iddianamesini düzenleyerek, mahkemeye gönderecek. Kadir Şeker'in eyleminin meşru müdafaa kapsamında kalıp kalmadığına mahkeme karar verecek.