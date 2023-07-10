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        Kadir İnanır: Sağlığım çok iyi

        Cihangir'de görüntülenen Kadir İnanır, gazetecilerin sorularına, "Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi sağlığım çok iyi" yanıtını verdi

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:00
        "Sağlığım çok iyi"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kadir İnanır, Cihangir'deydi. İnanır, bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken objektiflere yansıdı.

        "SAĞLIĞIM ÇOK İYİ"

        74 yaşındaki Kadir İnanır, mekân çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. "Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi sağlığım çok iyi" açıklamasını yapan İnanır, "Yakında sürpriz bir proje ile karşınıza geleceğim, bekleyin" ifadelerini kullandı.

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        Ardından otomobiline binen Kadir İnanır, hızla oradan ayrıldı.

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        #kadir inanır
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