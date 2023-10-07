Kadir İnanır: Benden randevu alın
Bebek'te görüntülenen Kadir İnanır, gazetecilerin sorularına, "Çocuklar, sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" şeklinde yanıt verdi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kadir İnanır, Bebek'te objektiflere yansıdı. İnanır'ın, otomobilinden inerken oldukça zorlandığı görüldü.
Basın mensupları, Kadir İnanır'a, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ile yıllar sonra el ele poz vermesini sordu.
"BENDEN RANDEVU ALIN"
İnanır, konuyla alakalı, "Çocuklar sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" ifadelerini kullanmakla yetindi.
Fotoğraflar: HT Magazin, AA