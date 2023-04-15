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KADİR GECESİ TARİHİ 2023 | Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor ve Ramazan'ın kaçında idrak edilecek?

Kadir Gecesi için geri sayım başladı! 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu Ramazan ayının son 10 gününde yer alır. Allah'ın rahmetinin en fazla olduğu gece olarak bilin bu mübarek gece ibadetlerle eda edilir. İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi...

Giriş: 15.04.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kadir Gecesi tarihi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde gündeme geldi. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi'ne günler kaldı. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Ramazan ayının son on gününde yer alır. Bin aydan daha hayrlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi tarihi, her yıl Hicri takvimi göre değişiklik gösterir Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gece bu sene Nisan ayında idrak edilecek. İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi...

  • 2023 KADİR GECESİ TARİHİ

    Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'nde 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olarak yer aldı.  Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre 17 Nisan 2023 akşamı Kadir Gecesi idrak edilmeye başlanacak.

  • KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

    Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

    Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır. 

  • Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız!" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

  • Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. geceisinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.

  • KADİR GECESİ İBADETLERİ 

    Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

    - Kur’ân-ı Kerîm okumak

    - Tevbe istiğfar etmek

    - Salat u selam getirmek

    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

    - Allah’ı çokça zikretmek

    - Sadaka vermek

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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