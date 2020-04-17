Keşifler, her şey olabilir. Bir makasın yapılışı, bir kitap basımı, doğayla ya da hobilerinizle ilgili bir şeyleri merak edebilirsiniz.

Araştırmalara ve kendinizi geliştirmeye böyle başlarsanız, araştırma alışkanlığı ve öğrenme merakını da geliştirmiş olursunuz.