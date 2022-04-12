Kadir Çöpdemir'in acı günü

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Oyuncu Kadir Çöpdemir, annesi Ayşe Çöpdemir'in acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ayşe Çöpdemir'in fotoğrafını yayınlayan 54 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağ olsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin." sözleriyle dile getirdi.

'Ekmek Teknesi', 'Kızma Birader', 'Deli Duran', 'Sınav', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Tövbeler Olsun' gibi projelerde yer alan Kadir Çöpdemir'e, sevenleri baş sağlığı mesajları gönderdi.