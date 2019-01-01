Türkiye'nin turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kasım ayı sonu gibi gerçekleşen hasatla birlikte kadınların da zorlu mesaisi başlıyor. Tarladan toplanan turplar, Savrun Çayı'nda kurulan havuzlara getirilerek üzerlerindeki topraktan arındırılıp paketleniyor. Yıkama ve paketleme işinin büyük çoğunluğunda ilçede ve çevre köylerde yaşayan kadınlar başrolü üstleniyor.

MESAİ SABAH 05.00'TE BAŞLIYOR

AA'da yer alan habere göre işe sabah saat 05.00'te başlayan kadınlar, Savrun Çayı'nın buz gibi sularında 12-13 saat boyunca turp yıkayarak yevmiyelerini hak etmeye çalışıyor. Yaklaşık 3-4 ay boyunca devam eden hasat sürecinde kadınlar, aldıkları yevmiyelerle çocuklarının okul, evlerinin mutfak masraflarını gidermeye çalışıyor.

"HEPSİ EKMEK PARASI İÇİN"

İşçilerden Rabia Cinkara yaptığı açıklamada, soğuk suda uzun saatler çalıştığını anlatarak, "Burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Çocuklarımızın okul masraflarını karşılamak için 13-14 saat burada ayakta çalışıyoruz" dedi. Derya Üstünel de herkesin sıcacık evinde oturduğu vakitlerde kendilerinin buz gibi suyun içinde hayat mücadelesi verdiğini dile getirerek, "Sabahtan akşama kadar burada turp yıkıyoruz, paketliyoruz. Hepsi ekmek parası için" diye konuştu.

"ELİMİZ, AYAĞIMIZ BUZ KESİYOR"

Tezcan Demirci de evine ekmek götürmek için eşiyle birlikte turp yıkadığını ifade ederek, "3 tane çocuğum var. Onların okul masraflarını karşılamam gerek. Ellerimiz, ayaklarımız buz kesiyor ama ekmek parası için katlanıyoruz" diye konuştu.