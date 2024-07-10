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        Haberler Gündem Politika "Kadının soyadı ile aile bozulmaz" | Son dakika haberleri

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Kadının soyadı ile aile bozulmaz

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 9.Yargı Paketi'ndeki kadınların soyadları ile ilgili düzenlemeye tepki gösterdi. "Yargı paketi adı altında anayasayı delme adımları devam ediyor" diyen Dervişoğlu, "Medeni kanunda nasıl ki erkeğin soyadı ile ilgili bir madde yoksa kadının soyadı ile ilgili de bir madde olmamalıdır. Kadının soyadı ile aile bozulmaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:02
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        "Kadının soyadı ile aile bozulmaz"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Yargı paketi adı altında anayasayı delme adımları devam ediyor. Medeni Kanun'da nasıl ki erkeğin soyadı ile ilgili bir madde yoksa kadının soyadı ile ilgili de bir madde olmamalıdır. Kadının soyadı ile aile bozulmaz.

        "GELİN KADIN CİNAYETLERİ SORUNU İLE UĞRAŞALIM"

        Son 7 ayda 218 kadın cinayeti işlendi. Anayasa'yı delme manevralarından vazgeçin ve asıl sorunlar olan bu ülkenin can yakan sorunlarına odaklanın. Gelin kadın cinayetleri sorunu ile uğraşalım. Bu paketin sihirleri bitmiyor. Bize iş bilmezliği gösteriyor. Ajandalarında kayıtlı olan tek şey hukuku kendilerine göre eğip bükmek."

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