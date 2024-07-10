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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yargı paketi adı altında anayasayı delme adımları devam ediyor. Medeni Kanun'da nasıl ki erkeğin soyadı ile ilgili bir madde yoksa kadının soyadı ile ilgili de bir madde olmamalıdır. Kadının soyadı ile aile bozulmaz.

"GELİN KADIN CİNAYETLERİ SORUNU İLE UĞRAŞALIM"

Son 7 ayda 218 kadın cinayeti işlendi. Anayasa'yı delme manevralarından vazgeçin ve asıl sorunlar olan bu ülkenin can yakan sorunlarına odaklanın. Gelin kadın cinayetleri sorunu ile uğraşalım. Bu paketin sihirleri bitmiyor. Bize iş bilmezliği gösteriyor. Ajandalarında kayıtlı olan tek şey hukuku kendilerine göre eğip bükmek."