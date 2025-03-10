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        Denizci Türk kadınları ilk kez dernek çatısı altında birleşti

        Uluslararası ticaret için okyanuslarda rota tutan gemilerde ya da çeşitli görevler için karada bulunan denizci Türk kadınları, ilk kez bir dernek çatısı altında birleşti. Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde İstanbul-Tuzla'da kuruldu. Dernekte şehir hatlarında görev yapan denizcilerden, gemilerle uluslararası limanları dolaşan kaptan ve mühendislere uzanan yelpazede kadınlar bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:01
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        Kadın denizcilerin ilk derneği kuruldu
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        Ulaslararası ticaret için okyanuslarda rota tutan gemilerde ya da çeşitli görevler için karada bulunan denizci Türk kadınları, "Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği" çatısı altında birleşti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dünya denizlerinde çeşitli boy ve sınıftaki gemilerde görev yapan 6 bin 96 Türk kadının görev yaptığını açıklamıştı. Zabitan sınıfında bin 803, tayfa sınıfında ise 4 bin 293 kişi olan kadınlara limanlarda, özel şirketlerde, iç sulardaki deniz araçlarında, sualtında ya da römorkaj hizmetlerinde çalışan kadınlarında eklenmesiyle en az 10 bin Türk kadının hayatını deniz üzerinden kazandığı biliniyor.

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        Türk denizci kadınların bir araya gelmesi ve sorunların daha kolay çözüme ulaştırılması için "Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği" kuruldu. Türk denizcilik sektörü için ilk olan dernek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde İstanbul'un Tuzla ilçesinde hizmete başladı. Kaptan Esra Ulutürk Dinç başkanlığında kurulan derneğin ilk yönetim kurulu da belirlendi. Yönetim kurulu Feyza Dinç, Deniz Özkan, Kübra Kırk, Elif Erserçe'den oluştu. Denetim kurulunda ise Gülşah Durdu, Zehra Ünal, Didem Ankan yer aldı.

        Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği Kurucu Başkanı Kaptan Esra Ulutürk, "Her mesleği başarıyla yapabilen kadınların denizcilik sektöründe artan payı dünyanın ilgisini çekiyor. Uluslararası denizcilik dilinde artık ‘Gemi Adamı’ ibaresi kullanılmıyor, ‘Gemi İnsanı’ deniyor. Çünkü kadınlar artık gemilerin makine dairesinde sorunları çözüyor, derin sulara dalarak zor işleri yapıyor, köprü üstünde rota tutmanın sorumluluğunu taşıyor ya da limanlarda milyonlarca dolarlık yükün zamanında yerine ulaşmasını sağlıyor. Yani kadınlar her yerde. Bizde Türk denizci kadınların gücünü göstermek, beraberlik ve dayanışma ruhuyla buluşmak için derneğimizi kurarak Türk denizciliğine hizmet edeceğiz" dedi.

        Derneğin başkan yardımcısı Feyza Dinç ise, "Denizcilik sektörünün temelinde olan tüm deniz emekçi kadınların bir arada olmasını amaçlayan, ortak sorunlarımızı, taleplerimizi tek ağızdan ve daha güçlü bir sesle duyurmak amacıyla bir araya gelerek bu derneği kurmayı planlayan ekip içerisinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Her birimizin bir annenin evladı olması haricinde bir evladın da annesi olma potansiyelini de göz önünde bulundurarak sektörümüzü de besleyecek yeni fikirler ve yapıcı çözümlerimizi de paylaşmak için böyle bir derneğe ihtiyacımız olduğu aşikardı. Cesur ve çalışkan kadınlarımızı denizde her birimizin eşit haklara sahip olduğu, ayrımcılığın olmadığı bir dünyada huzur ve mutluluk içinde çalışabilmesi için denizde her görevde bulunan arkadaşlarımıza, kız kardeşlerimize ve ablalarımıza kapılarımız sonuna kadar açık olacaktır" diye konuştu.

        Derneğin kurulmasına destek veren Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç ise, "İlçemizin denizcilik kenti olması için çabalıyoruz. Böylesine anlamlı bir sivil toplum kuruluşunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilçemizde buluşmasından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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