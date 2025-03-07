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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri'nin Avrupa'da rakipleri belli oluyor! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri'nin Avrupa'da rakipleri belli oluyor!

        Potanın Perileri'nin, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:57
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        Potanın Perileri'nin rakipleri belli oluyor!
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak.

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak. Şampiyona, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'n Pire kentlerinin ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da yapılacak.

        MİLLİ TAKIM İKİNCİ TORBADA

        Elemelerde 6'da 6 yaparak grup lideri olup şampiyona vizesi alan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan girecek.

        Takımların yer aldığı torbalar şöyle:

        1. Torba: İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan

        2. Torba: Türkiye, İtalya, Almanya, Çekya

        3. Torba: Büyük Britanya, Karadağ, Slovenya, Yunanistan

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        4. Torba: İsveç, Litvanya, Portekiz, İsviçre.

        TÜRKİYE, A GRUBUNDA YER ALACAK

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alacak ve maçlarını Yunanistan'da oynayacak.

        Türkiye, şampiyonanın diğer ev sahipleri İtalya, Almanya ve Çekya ile aynı torbada olduğu için bu takımlarla eşleşemeyecek. Milli takım A Grubu'nda Yunanistan ile aynı grupta olacak. Diğer rakipler ise 1. ve 4. torbadan gelecek.

        FORMAT

        Toplam 16 ülkenin mücadele edeceği şampiyonada takımlar 4 gruba ayrılacak.

        Gruplar 4'er takımdan oluşacak ve ilk 2'ye giren ekipler çeyrek finalist olacak. A Grubu maçları Pire, B Grubu maçları Bologna, C Grubu maçları Brno ve D Grubu maçları Hamburg'da oynanacak.

        Çeyrek finalden itibaren maçlar, Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çeyrek finaller 24-25 Haziran'da, yarı finaller 27 Haziran'da, final ise 28 Haziran'da yapılacak.

        ÜST ÜSTE 11. KEZ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

        Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2025'te de şampiyonada mücadele verecek. Milli takım, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazandı.

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