Kadın 65. bölümüyle dün akşam yeni sezona başladı. Kadın dizisinde Sarp, Bahar ve Arif ile birlikte kaza yapan Hatice hayatını kaybetti. Yeni bölüm fragmanın da ise Bahar, Şirin ve Enver'in Hatice'nin ölüm haberini aldığı görülüyor. Herkesi yıkan haber, Şirin ile Bahar'ın yakınlaşmasına mı yol açacak? Kadın 66. yeni bölüm fragmanı ve 65. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 65. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?