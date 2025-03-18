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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar 10 Nisan’da hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar 10 Nisan’da hakim karşısına çıkacak

        İstanbul Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 çocuk katili 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. 18 yaşındaki küçük iki katil zanlısı için 24'er yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:22
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        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
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        Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

        İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi.

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        15 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. isimli 2 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

        24'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık B.B ve U.B.'nin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Sanıklar 10 Nisan Perşembe Günü saat 10.00’da ilk kez hakim karşısına çıktı.

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