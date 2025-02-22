Kadıköy'de akıma kapılan köpek öldü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan Rose aldı köpek, iddiaya göre, kaldırımda elektrik çarpması sonucu öldü.

Bostancı Mahallesi'nde meydana gelen olayı, köpeği ile birlikte kendisinin de akıma kapıldığını söyleyen Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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"KÖPEĞİM VE BENİ ELEKTRİK ÇARPTI"

Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.

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"BAŞKA HAYVANLAR İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ"

Mina Koldaş ise, olay yeri ve köpeğinin fotoğraflarını eklediği paylaşımlarında şunları söyledi: "İstanbul Kadıköy'de karda oynarken ona ve babama direkten elektrik çarptı. Köpeğimizi kaybettik. Başka hayvanlar insanlar ölebilirdi. Neden kontrol etmiyorsunuz? Bu nasıl bir ihmal? Rose'yi kliniğe götürdükten sonra babam bu direk başında başka kimse zarar görmesin diye ekipler gelene kadar nöbet tuttu. EKİPLER 1 SAAT SONRA GELDİ!!! Babam orada durmayıp gitseydi başka bir canlı daha zarar görebilirdi! SORUMSUZSUNUZ. Bu gülen gözleri elektrik akımı yüzünden kan doluydu!!!! BU GÜZEL GÖZLER KANLA DOLDU!!! BOŞU BOŞUNA ÖLDÜ BİZİM KIZIMIZ!!!"

Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin paylaşımda bulanan vatandaşlar, İzmir'de sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ı ve olay öncesinde aynı yerde bir köpeğin de öldüğünü hatırlattı.

"AYNI SORUNU DEFALARCA YAŞADIK"

Bir sosyal medya kullanıcısı da kendisinin de aynı sorunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: "Aynı sorunu defalarca yaşadık şans eseri çok ölümcül olmadı. Kızım shera direkleri görünce ağlayıp kaldırımdan yola kaçıyordu. Yağmurlu karlı ıslak günlerde köpeklerinizi ve kendinizi direklerden uzak tutun"

Baba ve kızın paylaşımlarına elektrik şirketi ve belediyeden bir açıklama gelmedi.