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17 yaşında tüfekle öldürüldü!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B. tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 22.11.2022 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kader Yiğit cinayeti | Ankara'da bir genç kız tüfekle öldürüldü! - Son Dakika Haberleri
17 yaşında tüfekle öldürüldü!
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DHA

Ankara'da olay, önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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