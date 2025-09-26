'Kaçkar by UTMB'nin basın toplantısı yapıldı

26-28 Eylül tarihlerinde Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilecek Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı ilk uluslararası Kaçkar by UTMB’nin ayrıntıları, Ramada Rize Otel’de düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıya Rize Valisi Sayın İhsan Selim Baydaş ev sahipliği yaptı.

REKLAM advertisement1

Dünyanın en prestijli ultra trail maraton serisi olan Kaçkar by UTMB, yalnızca bir yarış olmanın ötesinde; Karadeniz’in zirvesinde kültür, doğa ve sporu buluşturan özel bir organizasyon olacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek 1.800 sporcuyu Rize’de bir araya getirecek etkinlik, Türkiye’nin küresel ultra trail sahnesindeki yerini güçlendirmeyi ve bölgenin spor turizmine kalıcı bir değer kazandırmayı hedefliyor.

REKLAM

Kaçkar by UTMB, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; Rize Valiliği koordinasyonunda ve Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun destekleriyle düzenleniyor. Organizasyon; Hoka, Dacia, Suunto ve Turkcell sponsorluğunda, “Wild is the Trail” mottosuyla hayata geçiriliyor.

Yarışlar Ayder Yaylası’ndan başlayacak ve 50K ile 20K kategorilerinde koşulacak. Organizasyon komitesi, güvenliği her zaman öncelikli ilke kabul ederek, yüksek rakımlarda etkili olan yoğun kar yağışı ve devam eden çığ tehlikesi nedeniyle bu yıl Kaçkar 100K parkurunun gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Katılımcılar, 50K ve 20K parkurlarında Kaçkar Dağları’nın tarihi yaylaları ve eşsiz doğal güzellikleri arasında hem dayanıklılıklarını sınayacak hem de sporun coşkusunu yaşayacak.

Zorlu parkurları ve eşsiz doğasıyla Kaçkar by UTMB, sporculara unutulmaz bir deneyim sunarken, Karadeniz’in zirvesini dünya çapında bir ultra trail buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor. Basın toplantısında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, CEO UTMB Group Frédéric Lénart ve Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl organizasyonun Rize’ye kazandıracağı değerleri, bölge turizmine katkısını ve Türkiye’nin spor vizyonuna olan desteğini vurguladı.

REKLAM

RİZE VALİSİ İHSAN SELİM BAYDAŞ: 2025-2023 YILLARI ARASINDA UTMB ETAPLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Rize, bir tarım ve özellikle de çay şehri. Türkiye’deki toplam çay üretiminin yüzde 70’ini karşılayan bir şehir olarak spor turizmine yönelme fikri, ortak aklın ürünü oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, değerli genel müdürümüzün emeği ve Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla bir Spor Turizmi Çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Kaçkar Dağları’nda doğa sporlarının geliştirilmesi en önemli gündemlerden biriydi. Ultra trail ve ultra maratonlar da bu başlıklar arasında yer aldı ve UTMB organizasyonu bu şekilde gündemimize geldi.

Yaklaşık sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından UTMB’nin Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi. Ayder merkezli çalışmalarla bu organizasyonu şehrimize kazandırdık. 2025–2030 yılları arasında Rize, Çamlıhemşin ve Ayder özelinde UTMB World Series etaplarına ev sahipliği yapacağız. Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz.

Hazırlıklar sadece parkur düzenlemeleriyle sınırlı kalmadı; güvenlikten iletişime, ulaşım ve konaklamadan sporcuların ihtiyaçlarına kadar bir yıllık kapsamlı bir süreç yürütüldü. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağış ve sel felaketinde çok şükür can kaybı olmadı. Fiziki tahribatı hızla telafi ederek organizasyon kabiliyetimizi gösterdik ve yarışın startını verecek noktaya geldik.

Kaçkar by UTMB yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda şehrimizin turizm geleceği için bir köşe taşıdır. Bu yarış, Kaçkar Dağları ve yaylalarımızın spor turizmi açısından değerlendirilmesi adına tarihi bir adımdır. İnanıyorum ki misafirlerimiz güzel hatıralarla ayrılacak ve Rize’nin eşsiz doğasını dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, organizasyonun başarıyla geçmesini temenni ediyorum.” dedi.

REKLAM

FREDERIC LENART: TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ VE HIZLI BÜYÜYEN BİR KOŞU TOPLULUĞU VAR UTMB Group CEO'su Frederic Lenart ise, “Kaçkar by UTMB’nin ilk edisyonunda burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Burası, doğası ve kültürel zenginlikleriyle UTMB World Series için çok özel bir lokasyon. Türkiye, benzersiz doğası ve hızla gelişen spor kültürüyle bu serinin önemli bir parçası olacak. UTMB olarak yeni bir destinasyon seçerken üç temel kriter arıyoruz: bölgenin doğasıyla destansı bir yarışa ev sahipliği yapabilmesi, sporculara unutulmaz bir deneyim sunabilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek vaat etmesi. Kaçkar Dağları bu özelliklerin tamamını taşıyor. Trail koşusu dünyada her yıl yaklaşık %12 büyürken Türkiye’de bu oran %40 seviyesinde. Türkiye’de güçlü ve hızlı büyüyen bir koşu topluluğu var. Biz de bu potansiyeli görerek Kaçkar’ı seçtik. Amacımız sadece bir yarış düzenlemek değil, aynı zamanda bölgede kalıcı bir spor ekosistemi oluşturmak. Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen bölge halkına destek olmak üzere UTMB Cares fonu kapsamında 10.000 Euro katkı sağlıyoruz. Güvenlik önlemleri ve yerel iş birliği sayesinde bu organizasyonu hayata geçirebildik. 1.800’den fazla sporcunun yer aldığı bu özel organizasyonda katılımcıların üçte ikisi Türk, üçte biri yabancı atletlerden oluşuyor. Ayrıca %32 kadın katılımı var ki bu bizim için gurur verici bir oran. Tüm sporcuların unutulmaz bir deneyim yaşayacağına inanıyoruz. Kaçkar by UTMB, hem Türkiye hem de dünya spor turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.” ifadesini kullandı. REKLAM

AHMET TEMURCİ: KENDİ HİKAYEMİZİ PAYLAŞABİLMEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR İMKAN Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, “Sayın Valimiz konuşmasında, bu yolculuğun belgesi niteliğinde olan hikâyenin nasıl başladığını çok güzel bir şekilde aktardı. Ben de bu süreci yalnızca bir yarış ya da bir etkinlik olarak değil; bölgesel ve küresel ölçekte kendimizi tanıtabilmemiz, kendi hikâyemizi paylaşabilmemiz adına çok önemli bir imkân olarak görüyorum. Kaçkar by UTMB organizasyonu, aslında bir spor etkinliğinin ötesinde, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya anlatmamıza olanak sağlayan güçlü bir iletişim faaliyetidir. Rize’nin doğası, misafirperverliği ve eşsiz coğrafyası, bu organizasyon sayesinde yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da daha görünür hâle gelecektir. Bu noktada, yerel yönetimlerin ve tüm paydaşların katkılarının altını özellikle çizmek isterim. Sizlerin desteği olmasaydı bu sürecin hayata geçmesi mümkün olmazdı. Sporun evrensel dili aracılığıyla hem bölgemizi tanıtıyor hem de farklı ülkelerden gelen sporculara unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz. Hep birlikte attığımız bu adımın, Rize’nin spor turizmi alanında gelecekte çok daha güçlü bir konuma ulaşmasının başlangıcı olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu. RAHMİ METİN: BU TÜR ORGANİZASYONLAR YENİ FIRSATLAR DOĞURMAKTADIR Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de, “Bu tür uluslararası organizasyonları hem şehrimizin tanıtımı hem de kültürel ve sosyal değerlerimizin uluslararası arenada görünür kılınması açısından çok kıymetli buluyoruz. Tarihi ve doğal güzelliklerimizin, kültürel mirasımızın ve Rize’nin sosyal yapısının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak her adım bizler için büyük önem taşıyor. Rize’mizin, Çamlıhemşin’imizin ve Kaçkarlar’ın UTMB kapsamında seçilmiş olması ve bu koşunun burada gerçekleştirilecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Doğanın zaman zaman tehdit olarak görülebilecek unsurları; dağlar ya da yoğun yağışlar, böylesi etkinliklerle aslında bir fırsata dönüşmekte ve insanlara eşsiz güzellikleri keşfetme imkânı sunmaktadır. Kaçkar by UTMB de bu anlamda Rize için önemli bir fırsattır. Spor turizmiyle birlikte şehrimizin gastronomi kültürünü de önemsiyoruz. 11 Ekim’de düzenlenecek Gastronomi Rize etkinliği ile mutfağımızı hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Kitap fuarları ve benzeri kültürel etkinliklerle de yaşayan bir şehir olarak Rize’mizin değerlerini anlatmayı sürdürüyoruz. Bu tür organizasyonlar hem şehrimizin turizm potansiyeline katkı sağlamakta hem de yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu vesileyle başta Sayın Valimize, Çamlıhemşin Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli Genel Müdürü Ahmet Bey’e teşekkür ediyorum.Şehrin belediye başkanı olarak, önümüzdeki iki günün hepimiz için macera dolu, keyifli ve unutulmaz geçmesini diliyorum. İnşallah biz de Sayın Valimiz ve Bakanımızla birlikte 20 kilometrelik parkurda yer alacağız.” dedi.