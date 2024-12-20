Kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdi; yakalandı

Elazığ'daki olay, 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti.

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Şüpheli, otobüsle ilerlediği İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durdurulan otobüste yakalanan şüphelinin, yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUTUKLANDI Elazığ'da düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen A.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.