Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!

        Bingöl'de ihbar üzerine olay yerine giden ekipten kaçan şüphelinin açtığı ateşte Berat Çakin adlı vatandaş hayatını kaybetti. Feci olayda 1 polis memuru da yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bingöl'de ihbar üzerine olay yerine giden ekipten kaçan şüphelinin açtığı ateşte Berat Çakin (23) adlı vatandaş yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Bir ihbar üzerine bölgeye giden polisi gören şüpheli kaçmaya başladı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Kaçarken ateş eden şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar Berat Çakin ve 1 polis memuruna isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakin, yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan polis memurunun tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için yapılan çalışma sürüyor.

        BİNGÖL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirdiğini, şüphelinin kaçmaya çalışırken ateş açtığını, kurşunların isabet ettiği bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiğini, 1 polis memurunun da yaralandığını söyledi. Vali Usta ayrıca, özellikle sosyal medyada yayılan ‘polis memuru tarafından vuruldu’ iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Bingöl
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Habertürk Anasayfa