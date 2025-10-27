Habertürk
        Kabus evinde ne yaşandı? | Son dakika haberleri

        Kabus evinde ne yaşandı?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, bir cinayete kurban gittiği düşünülen Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 20:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:09
        Kabus evinde ne yaşandı?
        Bugün canlı yayına Ümit’in sağdıcı Özkan bağlandı. Özkan’ın bazı hareketleri, Didem Arslan Yılmaz’ın dikkatinden kaçmadı. Didem Arslan Yılmaz, Özkan’a tehdit edilip edilmediğini sordu. Özkan, “Ben kimseden korkmuyorum” dese de hareketleri şüpheli bulundu.

        “YADİGARLARINI ÇÖPE ATTIM”

        Sağdıcın bu açıklaması büyük tepki çekti. Aradan geçen sürenin ardından artık görmeye dayanamadığını, bu sebeple Ümit’in kıyafetlerini çöpe attığını söyledi.

        TETİĞİ OLCAY MI ÇEKTİ?

        Kimseden korkusunun olmadığını ve olay gününe dair gördüğü her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatan apartman görevlisi Hakan, o gün orada amca Doğan, oğlu Ertuğrul ve kuzen Olcay’ı gördüğünü söyledi. Olcay’ın nefes nefese kaldığı detayını da paylaştı.

