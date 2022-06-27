Emekli ve çalışanların gözü bugün ki "Asgari ücrete olası ara zam gelecek mi?" "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" ve "Emekli Temmuz zammı ne kadar, olacak?" soruları bugün ki Kabine de cevabını bulacak. Bu nedenle gözler bugün ki Kabine Toplantısı'nda... Peki, Kabine Kabine toplantısı saat kaçata? İşte emrak edilen soruların cevabı...